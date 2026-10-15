Pestro na štajerskih cestah: trčil v oviro in žalil policiste, pijana voznica pristala na strehi

Štajerski policisti so imeli polne roke dela s prometnimi kršitelji. V Mariboru so policisti obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je trčil v betonsko oviro. A s trčenjem se težave še zdaleč niso končale. Voznik je namreč na kraju nesreče odklonil preizkus alkoholiziranosti, nato pa želel kar oditi.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je med postopkom ves čas žalil policiste. Ti so mu odredili pridržanje in začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Zoper njega bodo podali obdolžilni predlog.

Pijana za volanom, avtomobil se je prevrnil

Nevarna vožnja se je zgodila tudi na območju Grajene, kjer je voznica osebnega avtomobila najprej trčila v prometni znak, nato pa zapeljala po brežini. Vozilo se je pri tem prevrnilo.

Voznica je v nesreči utrpela lažje telesne poškodbe. Policisti so ugotovili, da je vozila pod vplivom alkohola. Preizkus je pokazal 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar je precej nad dovoljeno mejo za običajne voznike. Policisti so ji izdali plačilni nalog.

Brez izpita, z otrokom v avtomobilu, test na droge pozitiven

Še en nevaren primer so policisti obravnavali na območju Morja pri Framu. Tam so ustavili voznika neregistriranega osebnega avtomobila, ki je nanizal več prometnih prekrškov. Med drugim je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, poleg tega pa ni ustrezno poskrbel za varnost otroka, ki ga je prevažal. Otrok namreč ni bil pripet v otroškem sedežu.

Voznik je opravil hitri test na prisotnost prepovedanih drog, ki je pokazal pozitiven rezultat. Policisti so mu nato odredili strokovni pregled, vendar ga je odklonil. Policisti so mu avtomobil zasegli, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog.