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OBSEŽNA ISKALNA AKCIJA

Pet dni so ga iskali na Veliki planini, a konec je bil tragičen: na kraj nesreče so prišli tudi svojci (FOTO)

Pogrešanega so našli na strmem, tehnično zahtevnem in z gozdom poraslem območju Kuklarjev.
FOTO: Društvo gorska reševalna služba Kamnik

FOTO: Društvo gorska reševalna služba Kamnik

FOTO: Društvo Gorska reševalna služba Kamnik

FOTO: Društvo Gorska reševalna služba Kamnik

FOTO: Društvo Gorska reševalna služba Kamnik

FOTO: Društvo Gorska reševalna služba Kamnik

FOTO: Društvo Gorska reševalna služba Kamnik

FOTO: Društvo Gorska reševalna služba Kamnik

FOTO: Društvo Gorska reševalna služba Kamnik

FOTO: Društvo Gorska reševalna služba Kamnik

FOTO: Društvo gorska reševalna služba Kamnik
FOTO: Društvo Gorska reševalna služba Kamnik
FOTO: Društvo Gorska reševalna služba Kamnik
FOTO: Društvo Gorska reševalna služba Kamnik
FOTO: Društvo Gorska reševalna služba Kamnik
N. Č.
 2. 9. 2026 | 09:28
 2. 9. 2026 | 10:46
5:25
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Obsežna iskalna akcija na območju Velike planine se je po petih dneh končala tragično. Pogrešanega francoskega državljana, ki so ga gorski reševalci, policisti in drugi sodelujoči iskali vse od 26. avgusta, so v ponedeljek, 31. avgusta, našli na območju Kuklarjev na območju pod Veliko planino. 

Društvo Gorska reševalna služba Kamnik je po koncu zahtevne akcije objavilo daljši zapis o iskanju. V petih dneh je pri iskanju sodelovalo približno 50 gorskih reševalcev in reševalk, pomagali pa so tudi člani GRS Celje, Kranj in Ljubljana ter policisti gorske enote.

FOTO: Društvo Gorska reševalna služba Kamnik
FOTO: Društvo Gorska reševalna služba Kamnik

Iskanje se je začelo 26. avgusta malo pred 20. uro. Alarm je sprožila žena pogrešanega, francoska državljanka, potem ko njenega moža več ur ni bilo na dogovorjenem mestu v dolini Kamniške Bistrice. Štirinajst gorskih reševalcev je še isti večer pregledovalo planinsko pot čez planino Dol, območje med zgornjo postajo gondole in Gradiščem ter lovsko pot čez Rigelj. V zrak so poslali tudi dva brezpilotna letalnika s termovizijsko kamero. Pogrešanega niso našli. Zaradi zahtevnega terena so iskanje okoli ene ure ponoči prekinili.

Pregledovali strma pobočja, grape in lovske poti

Že naslednje jutro se je ob 6. uri na sedežu GRS Kamnik zbralo 15 reševalcev. Nekateri med njimi so sodelovali že pri nočnem iskanju. Tokrat so podrobneje pregledali lovske poti čez Kuklarje, pod Martinj steno in ponovno čez Rigelj. Iskanje so razširili na strma, z gozdom porasla in tehnično zahtevna pobočja na širšem območju planine Konjščica, Kuklarjev in Šimnovca.

Pregledovali so tudi grape, na pomoč pa je priletel policijski helikopter. Ponovno so uporabili dva brezpilotna letalnika. Tudi ta dan pogrešanega niso našli.

FOTO: Društvo Gorska reševalna služba Kamnik
FOTO: Društvo Gorska reševalna služba Kamnik

Medtem so imeli kamniški gorski reševalci še druge intervencije. Pomagali so osebi, ki si je pri padcu na območju neoznačene poti proti Žmavcarjem poškodovala gleženj. Poškodovanko je policijski helikopter z dežurno ekipo GRS Brnik prepeljal v ljubljanski UKC. Pozneje so bili obveščeni še o izgubljenih planincih na Kokrskem sedlu, ki so jima pomagali gorski reševalci, ki so bili takrat v Cojzovi koči.

V enem dnevu iskalo kar 30 reševalcev in reševalk

Najobsežnejše iskanje je sledilo 28. avgusta. Na terenu je bilo 30 reševalcev in reševalk iz Kamnika, Celja, Kranja in Ljubljane, sodelovali so tudi policisti gorske enote. Celotno iskalno intervencijo je vodila policija. Teren so znova podrobno pregledovali. Pomagali so trije reševalni psi, helikopter in brezpilotna letalnika. Toda tudi takrat sledi za pogrešanim ni bilo.

Soboto so reševalci zato namenili tudi analizi že opravljenega dela. Pregledovali so digitalne sledi in na zemljevidih iskali območja, ki jih še niso preiskali. Posamezne točke so znova preverili peš in z brezpilotnim letalnikom.

Rezultate večdnevnega iskanja so predstavili tudi svojcem pogrešanega, ki so prišli iz Francije.

Pri GRS Kamnik so posebej izpostavili 16-letno Polono, hčer enega od njihovih reševalcev, ki je zaradi znanja francoščine že od prvega večera pomagala ženi pogrešanega. »Poloni se na tem mestu zahvaljujemo za vso energijo, empatijo in pomoč. Hvala!« so zapisali.

FOTO: Društvo Gorska reševalna služba Kamnik
FOTO: Društvo Gorska reševalna služba Kamnik

»Počasi nam je zmanjkovalo idej«

Do nedelje, 30. avgusta, je bilo za iskalci že več izjemno napornih dni. »Počasi nam je zmanjkovalo idej,« so priznali kamniški gorski reševalci. Pregledali so namreč že vsa običajno prehodna območja, zato so se osredotočili na prepadne stene med zgornjo postajo gondolske žičnice in Kuklarji ter strme grape, ki padajo v Dolski graben pod planino Konjščico.

Prav ta dan so vendarle zaznali nekaj, kar jim je dalo novo smer. »Nedeljsko iskanje je prineslo zgolj polovičen uspeh, saj smo prepoznali nekaj sledi, ki so nakazovale, da se gibljemo v pravem območju,« so zapisali.

FOTO: Društvo Gorska reševalna služba Kamnik
FOTO: Društvo Gorska reševalna služba Kamnik

Preobrat je prišel v ponedeljek, 31. avgusta. Pogrešanega Francoza so našli na strmem, tehnično zahtevnem in z gozdom poraslem območju Kuklarjev. »Žal je bilo prepozno za kakršnokoli pomoč, vzrok pa lahko pripišemo zdrsu in neprimerni opremi za gibanje na takšnem terenu,« so pojasnili pri GRS Kamnik.

Dvanajst gorskih reševalcev je pokojnika pripravilo za transport ter ga dvignilo za dobrih sto višinskih metrov do mesta, od koder ga je bilo mogoče prepeljati s helikopterjem. Dežurna ekipa GRS Brnik ga je nato prepeljala v dolino.

Za reševalci je bila dolga, fizično in psihično zahtevna akcija, ki se je končala z najtežjim možnim razpletom. »Svojcem smo vrnili ljubljeno osebo, od katere se bodo lahko dostojno poslovili in se na primeren način spravili s svojimi mislimi in spomini,« so zapisali kamniški gorski reševalci in družini ter prijateljem pokojnega izrekli iskreno sožalje.

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