Pet mesecev brez sina: pretresljive besede Jakove mame znova razžalostile Slovenijo

Mineva pet mesecev od dne, ko je bil 24-letni Jaka Muhedinovič najden mrtev. Žalost njegove družine ne pojenja, njegova mama Urška Lipovšek Muhedinovič je ob tej boleči obletnici na Facebooku objavila ganljivo sporočilo, v katerem je razkrila globino izgube, s katero se vsakodnevno sooča. »Mineva pet mesecev, odkar si odšel, moj sin. Pet mesecev, ki se zdijo kot večnost in hkrati kot en sam boleč trenutek, ki noče miniti,« je zapisala in dodala, da se svet sicer vrti naprej, a je zanjo čas obstal v trenutku, ko ga je izgubila.

V zapisu je izpostavila, kako zelo pogrešajo njegov glas, smeh in pogled, pa tudi vse drobne trenutke, ki so se nekoč zdeli samoumevni. »V srcu nosimo praznino, ki je ne more zapolniti nič in nihče,« so besede, ki mu jih je posvetila v spomin. Ob tem je Jaka opisala kot svoj ponos, ljubezen in svet, ter zapisala, da ga, čeprav ga ne more več držati za roko, nosi v sebi – v vsakem dihu, misli in utripu srca.

»Vsak dan se učimo živeti s to bolečino, a tudi z neizmerno ljubeznijo, ki si mi jo podaril,« je še zapisala in dodala, da verjame, da njen sin nekje čuti, kako zelo je ljubljen in pogrešan. Ganljivo pismo zaključuje z besedami: »Za vedno moj sin. Za vedno v našem srcu.« Objava je v kratkem času naletela na velik odziv, številni so materi izrazili podporo in sočutje.