Petarde metali v okolici osnovne šole: policisti izsledili tri 15-letnike, starši bodo obveščeni

Tržiški policisti so bili včeraj okoli 15.50 obveščeni o metanju petard mlajših oseb v okolici osnovne šole v Tržiču. Policisti so se na klic takoj odzvali ter z zbiranjem obvestil in pregledom okolice v bližini šole izsledili tri mladostnike, stare 15 let, in vsem trem zasegli 26 kosov petard. O tem so obvestili tudi njihove starše. Policisti bodo mladoletnike z obdolžilnim predlogom predlagali pristojnemu okrajnemu sodišču v nadaljnji postopek, sporočajo s PU Kranj.

PU Kranj opozarja

»Še vedno je zaskrbljujoče dejstvo, da so v skoraj vseh primerih izsledeni mladoletniki, stari med 11 in 16 let. Starši, ali vam je resnično vseeno za svoje otroke, da jim dopuščate uporabo tako nevarnih »igrač«?

Božično-novoletni prazniki so namenjeni druženju, veselju in preživljanju lepih trenutkov s svojimi bližnjimi. Tako kot vsako leto policisti poleg stalnih nalog zagotavljanja varnosti občanov, premoženja, cestnega prometa ter javnega reda in miru v prazničnih dneh posebno pozornost namenjamo nadzoru nad nepravilno uporabo pirotehnike. Želimo si, da bi to obdobje minilo čim bolj mirno in predvsem varno.

Gorenjski policisti pozivamo k ničelni toleranci do uporabe pirotehničnih izdelkov. Če pa že pride do uporabe, naj bo ta v okviru dovoljenega ter varna in pravilna. Upoštevajte, da nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroča telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči ipd.), moti živali, povzroča požare, onesnažuje okolje ter poškoduje javno in zasebno infrastrukturo.

Policisti bomo še naprej intenzivno izvajali policijsko delo v skupnosti s pogostejšo prisotnostjo na krajih, na katere nas opozarjate ali jih zaznavamo sami, ter bomo zoper vse izsledene kršitelje tovrstnih dejanj dosledno ukrepali.«