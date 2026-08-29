Petelinji izgred v Novi Gorici: pijan razbijal po baru, grozil z batinami in raztrgal majico

Policiste Policijske postaje Nova Gorica so obvestili, da pijana oseba razbija stole. Ko so prišli na kraj, so ugotovili, da je moški kričal in žalil drugo osebo ter ji z rokami nakazoval, da jo bo udaril. Grožnje niso ostale zgolj pri besedah, saj ji je med incidentom strgal tudi majico.

Takšni incidenti so pogosto povezani z uživanjem alkohola, ki lahko zmanjša nadzor nad vedenjem in stopnjuje konflikte. V tem primeru se je verbalno nasilje hitro stopnjevalo do groženj in fizičnega posega v osebni prostor druge osebe. Policisti so zoper kršitelja ukrepali in mu izdali plačilni nalog.

Policija ob tem svetuje, naj se ljudje v primeru uživanja alkohola izognejo situacijam, v katerih bi lahko ogrozili sebe ali druge, in naj ne stopnjujejo sporov. Če pride do groženj, nasilja ali drugega ogrožanja, je pomembno, da se od nevarne situacije umaknejo in o dogodku čim prej obvestijo policijo. V nujnih primerih je za pomoč na voljo številka 113, policija pa omogoča tudi anonimno prijavo kršitev in kaznivih dejanj.