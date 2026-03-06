  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PO INCIDENTU NA FUŽINAH

Peter (25), ki je včeraj umrl pod streli policistov, načrtoval nakup orožja!

Kaj je 25-letnega Ljubljančana napeljalo k dejanju, ki ga je stalo življenja, še ni znano.
Zgodilo se je v četrtek popoldan. FOTO: Voranc Vogel

Zgodilo se je v četrtek popoldan. FOTO: Voranc Vogel

Za orožje bi odštel 5000 evrov. FOTO: Zaslonski Posnetek

Za orožje bi odštel 5000 evrov. FOTO: Zaslonski Posnetek

Pred skoraj natanko dvema letoma je z nožem ogrožal občane na Bavarskem dvoru v Ljubljani. FOTO: Črt Piksi

Pred skoraj natanko dvema letoma je z nožem ogrožal občane na Bavarskem dvoru v Ljubljani. FOTO: Črt Piksi

Zgodilo se je v četrtek popoldan. FOTO: Voranc Vogel
Za orožje bi odštel 5000 evrov. FOTO: Zaslonski Posnetek
Pred skoraj natanko dvema letoma je z nožem ogrožal občane na Bavarskem dvoru v Ljubljani. FOTO: Črt Piksi
S. N.
 6. 3. 2026 | 15:43
 6. 3. 2026 | 15:54
4:05
A+A-

Po incidentu, v katerem je v četrtek popoldan na Fužinah življenje izgubil 25-letni Peter Kobal, so s Policije sporočili še nekaj podrobnosti, povezanih z uporabo strelnega orožja enega od policistov, ki je, da bi zaščitil varnost sebe in občanov, proti z dvema nožema oboroženemu Kobalu moral streljati. Žal je mladenič pri tem tudi izgubil življenje. »Včeraj, okoli 16.30 so bili policisti napoteni na nujni interventni dogodek na območju ljubljanskih Most, kjer je po prvih obvestilih oseba ogrožala življenje mimoidočih. Ob prihodu na kraj je moški z noži aktivno napadel policiste. Policisti so ga z večkratnimi jasnimi ukazi opozarjali, naj preneha z napadom, vendar moški tega ni upošteval in je z ogrožanjem nadaljeval. Da bi odvrnili protipraven in neposreden napad na svoje življenje, so policisti uporabili strelno orožje. V okvir varstva osebnih podatkov lahko potrdimo, da je 25 – letni moški, državljan republike Slovenije, na kraju umrl,« je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Ljubljana Špela Škoporc

Pred skoraj natanko dvema letoma je z nožem ogrožal občane na Bavarskem dvoru v Ljubljani. FOTO: Črt Piksi
Pred skoraj natanko dvema letoma je z nožem ogrožal občane na Bavarskem dvoru v Ljubljani. FOTO: Črt Piksi
Preiskovalci, dežurna preiskovalna sodnica in tožilka so pozneje opravili tudi ogled kraja, pri čemer se je po prvih informacijah izkazalo, da »okoliščine niso dopuščale uporabe drugih prisilnih sredstev, da bi odvrnili napad, prav tako okoliščine niso dopuščale opozorilnega strela v varno smer«. »Poudarjamo, da bodo vse okoliščine temeljito preverjene v  okviru predpisanih postopkov. Ker ti postopki še potekajo, trenutno ne moremo podati drugih informacij,« je še sporočila Špela Škoporc in dodala, da je sama uporaba strelnega orožja opredeljena v 96. členu Zakona o nalogah in pooblastilih policije in pravi, da »smejo policisti uporabiti pri opravljanju policijskih nalog strelno orožje samo, če ne morejo drugače odvrniti od sebe ali koga drugega sočasnega protipravnega napada, s katerim je ogroženo življenje, ali preprečiti, da bi oseba, ki ima v okoliščinah, ki kažejo na storitev kaznivega dejanja, za uporabo pripravljeno strelno orožje, eksplozivna sredstva ali druge nevarne predmete ali snovi, z njimi ogrozila življenje ene ali več oseb«. Vse okoliščine dogodka so predmet nadaljnjega zbiranja obvestil ter nadaljnje temeljite preiskave, ki jo vodi Specializirano državno tožilstvo, dodajajo na Policiji.

Motiv še ni znan

Kaj je 25-letnega Ljubljančana napeljalo k dejanju, ki ga je stalo življenja, še ni znano, motiv policisti še ugotavljajo. Ni pa bilo v četrtek prvič, da je Peter Kobal z noži grozil nič hudega slutečim mimoidočim. Na podoben način je ljudem, kot smo že pisali, grozil že 13. marca 2024 na enem najbolj prometnih predelov Ljubljane, Bavarskem dvoru, pred tem pa je imel podoben incident leta 2020. Takrat je bila ura tri popoldne, ko je le korak od tamkajšnje lekarne z dvema nožema v rokah in z vizirjem na glavi začel groziti, da bo kar vse zaklal. Takrat je prigovarjanje policije z moškim trajalo toliko časa, da se je marsikdo začel spraševati, ali so policisti ubrali pravo taktiko. Preden so ga podrli na tla, so ga dvakrat poskušali onesposobiti celo s paralizatorjem, a neuspešno. Noža je odvrgel šele, ko ga je v to prepričal njegov oče, ki je takrat prišel na kraj.

Za orožje bi odštel 5000 evrov. FOTO: Zaslonski Posnetek
Za orožje bi odštel 5000 evrov. FOTO: Zaslonski Posnetek

Da je imel Kobal precej nasilne tendence, je mogoče razbrati iz njegovih objav na družabnih omrežjih. Tam je med drugim konec lanskega leta napisal, da kupuje orožje, natančneje pištolo, za katero je bil po zapisu sodeč pripravljen odšteti 5000 evrov, težave pa je imel tudi na ljubezenskem področju. Ena ga je, kot je zapisal na družabnem omrežju, prijavila policiji, na kar ji je odgovoril: »Upam, da me zaprejo, če je to 'point' tvoje prijave. Dokler sem na prostosti te pa iskal ne bom, ker nima smisla, če ti hočeš vojno.« 

Več iz teme

LjubljanaFužinepolicijastreljanjePeter Kobal
ZADNJE NOVICE
18:25
Šport  |  Tekme
ZAČETEK DIRKALNE SEZONE ZA POGIJA

Pogačar lovi rekord na belih cestah! Strade Bianche - makadamska mučilnica

Na 203 kilometra dolgi trasi s 3567 metri višinske razlike in kar 64 kilometri makadama bo v središču pozornosti svetovni prvak Tadej Pogačar.
Miroslav Cvjetičanin6. 3. 2026 | 18:25
18:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
PO INCIDENTU NA FUŽINAH

Generalni direktor policije svojcem pokojnega Petra (25) izrekel sožalje: Žal drugače ni šlo

Strelov je bilo več, nadaljnja preiskava pa bo pokazala, kam so bili usmerjeni prvi streli in kaj je bilo v nadaljevanju.
6. 3. 2026 | 18:18
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
TEHNOLOGIJA

Čista petka

Nove Huaweijeve slušalke freebuds pro 5 prinašajo odličen zvok, napredno odpravo hrupa, zmogljivo baterijo in napredne funkcije.
Staš Ivanc6. 3. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: Sobota bo dan za resnico, intuicijo in iskrene odnose

Astrološki utrip za soboto, 7. marca.
6. 3. 2026 | 18:00
17:36
Novice  |  Svet
TRETJA SVETOVNA VOJNA

Tudi Italija že aktivirala vojsko, odhajajo v obrambo Cipru

Francoska letalonosilka Charles de Gaulle je danes prečkala Gibraltarska vrata in vplula v Sredozemsko morje.
6. 3. 2026 | 17:36
17:15
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Spodbudimo svojo notranjo deklico

Dovolimo si preizkušati nove stvari in se veselimo preprostih trenutkov.
6. 3. 2026 | 17:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
Promo
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki