Peter (25), ki je včeraj umrl pod streli policistov, načrtoval nakup orožja!

Po incidentu, v katerem je v četrtek popoldan na Fužinah življenje izgubil 25-letni Peter Kobal, so s Policije sporočili še nekaj podrobnosti, povezanih z uporabo strelnega orožja enega od policistov, ki je, da bi zaščitil varnost sebe in občanov, proti z dvema nožema oboroženemu Kobalu moral streljati. Žal je mladenič pri tem tudi izgubil življenje. »Včeraj, okoli 16.30 so bili policisti napoteni na nujni interventni dogodek na območju ljubljanskih Most, kjer je po prvih obvestilih oseba ogrožala življenje mimoidočih. Ob prihodu na kraj je moški z noži aktivno napadel policiste. Policisti so ga z večkratnimi jasnimi ukazi opozarjali, naj preneha z napadom, vendar moški tega ni upošteval in je z ogrožanjem nadaljeval. Da bi odvrnili protipraven in neposreden napad na svoje življenje, so policisti uporabili strelno orožje. V okvir varstva osebnih podatkov lahko potrdimo, da je 25 – letni moški, državljan republike Slovenije, na kraju umrl,« je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Ljubljana Špela Škoporc.

Pred skoraj natanko dvema letoma je z nožem ogrožal občane na Bavarskem dvoru v Ljubljani. FOTO: Črt Piksi

Motiv še ni znan

Preiskovalci, dežurna preiskovalna sodnica in tožilka so pozneje opravili tudi ogled kraja, pri čemer se je po prvih informacijah izkazalo, da »okoliščine niso dopuščale uporabe drugih prisilnih sredstev, da bi odvrnili napad, prav tako okoliščine niso dopuščale opozorilnega strela v varno smer«. »Poudarjamo, da bodo vse okoliščine temeljito preverjene v okviru predpisanih postopkov. Ker ti postopki še potekajo, trenutno ne moremo podati drugih informacij,« je še sporočila Špela Škoporc in dodala, da je sama uporaba strelnega orožja opredeljena v 96. členu Zakona o nalogah in pooblastilih policije in pravi, da »smejo policisti uporabiti pri opravljanju policijskih nalog strelno orožje samo, če ne morejo drugače odvrniti od sebe ali koga drugega sočasnega protipravnega napada, s katerim je ogroženo življenje, ali preprečiti, da bi oseba, ki ima v okoliščinah, ki kažejo na storitev kaznivega dejanja, za uporabo pripravljeno strelno orožje, eksplozivna sredstva ali druge nevarne predmete ali snovi, z njimi ogrozila življenje ene ali več oseb«. Vse okoliščine dogodka so predmet nadaljnjega zbiranja obvestil ter nadaljnje temeljite preiskave, ki jo vodi Specializirano državno tožilstvo, dodajajo na Policiji.

Kaj je 25-letnega Ljubljančana napeljalo k dejanju, ki ga je stalo življenja, še ni znano, motiv policisti še ugotavljajo. Ni pa bilo v četrtek prvič, da je Peter Kobal z noži grozil nič hudega slutečim mimoidočim. Na podoben način je ljudem, kot smo že pisali, grozil že 13. marca 2024 na enem najbolj prometnih predelov Ljubljane, Bavarskem dvoru, pred tem pa je imel podoben incident leta 2020. Takrat je bila ura tri popoldne, ko je le korak od tamkajšnje lekarne z dvema nožema v rokah in z vizirjem na glavi začel groziti, da bo kar vse zaklal. Takrat je prigovarjanje policije z moškim trajalo toliko časa, da se je marsikdo začel spraševati, ali so policisti ubrali pravo taktiko. Preden so ga podrli na tla, so ga dvakrat poskušali onesposobiti celo s paralizatorjem, a neuspešno. Noža je odvrgel šele, ko ga je v to prepričal njegov oče, ki je takrat prišel na kraj.

Za orožje bi odštel 5000 evrov. FOTO: Zaslonski Posnetek

Da je imel Kobal precej nasilne tendence, je mogoče razbrati iz njegovih objav na družabnih omrežjih. Tam je med drugim konec lanskega leta napisal, da kupuje orožje, natančneje pištolo, za katero je bil po zapisu sodeč pripravljen odšteti 5000 evrov, težave pa je imel tudi na ljubezenskem področju. Ena ga je, kot je zapisal na družabnem omrežju, prijavila policiji, na kar ji je odgovoril: »Upam, da me zaprejo, če je to 'point' tvoje prijave. Dokler sem na prostosti te pa iskal ne bom, ker nima smisla, če ti hočeš vojno.«