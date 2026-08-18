Peterica prebutala in oropala najstnika, Žan (18) bo moral v zapor

NAPAD

Komaj 18-letnega Žana Novaka čaka še več mladoletniških postopkov.

Zgodilo se je prvo soboto v marcu. Ura je bila nekaj pred šesto popoldne, ko se je 18-letni Novomeščan Gal odzval povabilu prijatelja, da bi se dobila v Bršljinu, predelu Novega mesta. Mladenič niti slutil ni, da ima njegov vrstnik, 18-letni Žan Novak, slabe namene. Poznala sta se namreč še iz osnovnošolskih klopi, a Novak je v letih, ki so sledila, zajadral na kriva pota. Kot tistega večera. Okoli Gala, ki se je na povabilo odzval prek Instagrama, so se poleg Žana nenadoma pojavili še štirje mladoletni Romi, eden med njimi še otrok, in ga napadli. Najprej ga je eden po Žanovih navodilih ...