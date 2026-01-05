  • Delo d.o.o.
NASILJE NA DOLENJSKEM

Pijan 40-letnik v Brezju znova nad žrtve, kljub policiji se ni umiril

Od groženj mami do pretepov partnerk – policija je morala na Dolenjskem večkrat ukrepati.
Fotografija je simbolična. FOTO: Prostock-studio, Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Prostock-studio, Getty Images
A. G.
 5. 1. 2026 | 21:42
2:49
A+A-

Policija na Dolenjskem je morala aktivno ukrepati proti nasilju ob koncu in začetku leta. Policisti Policijske postaje Novo mesto so 31. decembra nekaj po 20. uri posredovali v naselju Brezje, kjer je 40-letni moški kršil izrečen ukrep prepovedi približevanja, nadlegoval žrtve in jim grozil. Moški je bil pod vplivom alkohola in se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in o njegovem ravnanju seznanili pristojno sodišče.

Nekaj po 23. uri so policisti PP Novo mesto posredovali v zasebnem prostoru, kjer je pijan moški žalil in grozil svoji mami, razbijal pohištvo ter se ni pomiril ob prihodu policistov. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi večkratnih preteklih kršitev z elementi nasilja so ga policisti ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

V noči na 1. januar so šentjernejski policisti posredovali v naselju v okolici Šentjerneja, kjer je moški napadel in poškodoval nekdanjo partnerko. Policisti so zaščitili žrtev, prijeli osumljenca in mu izrekli prepoved približevanja. Preiskovalni sodnik bo odločil o morebitnem podaljšanju ukrepa, policija pa ga bo ovadila zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini. 2. januarja zvečer so krški policisti posredovali zaradi nasilja v družini v zasebnem prostoru v Krškem. Zbrali so obvestila in ugotovili, da 38-letni moški že dalj časa izvaja psihično in fizično nasilje nad partnerko in njeno hčerko ter ju preganja iz skupnega gospodinjstva. Policisti so zaščitili žrtvi, nasilnežu odvzeli prostost in ga pridržali, izrekli prepoved približevanja in ga ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini. 3. januarja zvečer so policisti posredovali v naselju v okolici Novega mesta, kjer je 39-letni moški pretepal partnerko in jo poškodoval. Policisti so žrtvi zagotovili zaščito, uporabili prisilna sredstva, osumljenca obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Ugotovili so, da moški že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad partnerko, zoper njega pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo in mu izrekli ukrep prepovedi približevanja.

Policija opozarja, da se bodo v prihodnje nadaljevali odločni ukrepi proti nasilju v družini in kršitvam prepovedi približevanja ter poziva k takojšnjemu obveščanju organov, kadar obstaja nevarnost za življenje in zdravje žrtev.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
