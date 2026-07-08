Pijan bežal od Maribora do Kopra, policisti potegnili celo orožje (VIDEO)

Po družabnih omrežjih je zaokrožil posnetek dramatične policijske akcije, za katero bi prej rekli, da se je zgodila kje v ZDA kot v tradicionalno mirni in varni Sloveniji. Posnetek je nastal v noči na torek na koprski obvoznici, na njem pa lahko vidimo več policijskih patrulj, ki obkolijo črn osebni avto mariborskih registrskih oznak, a voznik kljub temu, da okrog njegovega avtomobila mrgoli policistov, ne izstopi. Še več, v nekem trenutku, ko eden od varuhov reda in miru proti oknu na sovoznikovih vratih uperi pištolo, voznik celo zapelje vzvratno in trči v službeno vozilo policije. Celotna akcija je bila videti izredno nevarna, zato smo na Policijsko upravo (PU) Koper naslovili vprašanje, kaj se je ob koprski obvoznici v ponedeljek pozno zvečer dogajalo.

»V večernih urah smo prejeli obvestilo, da je 37-letni moški na območju PU Maribor doma povzročal težave in bil agresiven, nato pa se je pod vplivom alkohola odpeljal z osebnim avtomobilom. Policisti so vozilo izsledili in ga prvič poskušali ustaviti ob 21.21 pri Dramljah. Voznik je sprva ustavil na odstavnem pasu, nato pa sunkovito pospešil in z vožnjo nadaljeval po avtocesti. Vozil je z zelo različno hitrostjo, od približno 60 do 220 km/h,« je pojasnila tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec in dodala, da so policisti 37-letnemu moškemu sledili vso pot iz Maribora in ga večkrat poskušali zaustaviti z uporabo svetlobnih in zvočnih znakov vozil policije, stingerja pa iz varnostnih razlogov niso mogli uporabiti vse do izvoza Bertoki.

»Voznik je na izvozu zapeljal čez postavljen stinger, ki mu je predrl pnevmatike, vendar je kljub temu nadaljeval vožnjo. Vozilo se je dokončno ustavilo ob 23.01 na bencinskem servisu Bonifika v Kopru. Voznik se je ob ustavitvi aktivno uprl policistom, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga vklenili. Pred tem je z vzvratno vožnjo trčil tudi v policijsko vozilo,« je še zapisala Anita Leskovec.

Mariborčan je v postopku odklonil preizkus alkoholiziranosti, hitri test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog in strokovni pregled. Policisti so mu odredili pridržanje, preiskovalna sodnica pa je odredila izvedbo strokovnega pregleda. Policisti in kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin dogodka, obravnavajo pa sum storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.