Pijan bežal pred policisti in trčil v službeno vozilo, plačal bo astronomsko kazen

Policisti, ki za red in mir skrbijo na območju Policijske uprave (PU) Novo mesto, so imeli v preteklih dneh vse prej kot mirne praznike. Obravnavali so namreč ogromno neodgovornih voznikov, dva od njih sta si zaradi vseh prekrškov, ki sta jih zagrešila, prislužila tudi astronomske globe. Začelo se je že na sveti večer, ko so policisti Policijske postaje (PP) Šentjernej opravljali naloge na območju Dobruške vasi ter opazili nevarnega voznika citroena, ki je vozil zelo nezanesljivo. Poskušali so ga ustaviti, a voznik njihovih znakov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo proti Dobravi, Drami in Rojam, kjer je zapeljal proti Mihovici.

»Ko so mu policisti poskušali preprečiti nadaljnjo vožnjo, je namerno trčil v službeno vozilo in zapeljal proti Čadražem, kjer je izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Policisti so na kraju prijeli voznika, ki je poskušal peš pobegniti, in dva potnika. Zoper trojico so uporabili prisilna sredstva in jih obvladali,« je podrobnosti policijske akcije opisala tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik Rangus. Policisti so ugotovili, da 33-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,76 miligrama alkohola, kar je enako 1,6 promila. Kršitelju so odvzeli prostost, odpeljali so ga v prostore za pridržanje in mu zasegli avto. Zaradi številnih kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih in Zakona o motornih vozilih za omenjene kršitve določajo globo v višini 2.820 evrov, je še dodala Drenik Rangus.

Zaradi nezanesljive vožnje so policisti nekaj dni pozneje ustavili tudi voznika renaulta, prav tako na območju Dobruške vasi. Ugotovili so, da 35-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, za nameček pa je vozil neregistriran, tehnično neizpraven in nezavarovan avto, na katerem sta bili nameščeni registrski tablici drugih vozil. »Kršitelj je v avtomobilu prevažal otroke, ki niso bili zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom. Avto so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih, Zakona o motornih vozilih in Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2.930 evrov,« je navedla tiskovna predstavnica PU Novo mesto.