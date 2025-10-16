Pijan hodil po cesti, opozoril policistov ni upošteval

V noči na četrtek, natančneje ob 3.30, so imeli policisti v Kopru v postopku 46-letnega domačina, ki zaradi močnega vpliva alkohola ni prav dobro vedel, kaj počne in je hodil po cesti.

Policisti so mu izdali plačilni nalog in mu ukazali, naj ne hodi več po vozišču. Po prejetem plačilnem nalogu se kršitelj ni zmenil na odrejen ukaz policista in ponovno stopil na cesto.

Policistom ni preostalo drugega, kot da mu odredijo pridržanje, saj je s početjem ogrožal sebe in druge. Ponovno so mu izdali tudi plačilni nalog zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa, so sporočili s Policijske uprave Koper.