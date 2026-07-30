Pijan in brez izpita pri Šmarju zapeljal s ceste, kasneje potnica skušala prevzeti krivdo

Šentjernejski policisti so v sredo zvečer obravnavali prometno nesrečo med Šmarjem in Velikim Banom, v kateri so se lažje poškodovale tri osebe. Obravnava pa se je zapletla zaradi poskusa prikrivanja pravega voznika.

Nesreča se je zgodila ob 20.51, ko je 25-letni voznik osebnega avtomobila znamke Volkswagen Passat zaradi prehitre vožnje izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal z vozišča. Reševalci so na kraju oskrbeli voznika in dve potnici, vsi trije so jo odnesli z lažjimi poškodbami.

Policisti so kmalu ugotovili razloge za nezgodo: 25-letnik sploh nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel kar 0,81 miligrama alkohola (približno 1,7 promila). Zgodba pa se je zapletla, ko je ena od potnic pozneje policistom zatrjevala, da je vozilo upravljala ona. Tudi sama je bila krepko pod vplivom alkohola, saj ga je napihala 0,73 miligrama na liter izdihanega zraka (1,5 promila). Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preiskavo vseh okoliščin, zoper povzročitelja pa bodo ukrepali v skladu s pristojnostmi.