Pijan in zadet skoraj trčil v tovornjak

Ta konec tedna se je na območju Policijske uprave (PU) Koper na ceste podalo ogromno ljudi, ki v stanju, v kakršnem so bili, ne bi smeli sedeti za volanom. Tako so policisti v noči na soboto v Kopru ustavili in kontrolirali 21-letnega voznika osebnega avtomobila, za katerega je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,35 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, hitri test na prepovedane droge pa je bil pozitiven na kanabis. Policisti so mu odredili še strokovni pregled, ki pa ga je mladenič odklonil. Zoper njega bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Slabo uro pozneje je policisti koprske policijske uprave poklical očividec in povedal, da sta na bencinskem servisu na Bivju »dva fanta, ki se čudno vedeta«. Policisti so na kraju izsledili opisan osebni avtomobil, koprskega registrskega območja, s katerim sta se na bencinski servis po besedah očividca pripeljala omenjena fanta. Vozil 32-letnik z okolice Ljubljane, ki mu je preizkus alkoholiziranosti v litru izdihanega zraka nameril 0,45 miligrama alkohola, opravljen hitri test za droge pa je bil pozitiven na kokain. Strokovni pregled je odklonil, policisti pa so ga odpeljali v pridržanje.

Povzročil nesrečo

V soboto okrog treh ponoči so možje v modrem obravnavali še prometno nesrečo, ki se je zgodila na relaciji Brje pri Komnu - Škofi. »Policisti so ugotovili, da je 22-letnik peljal po ozki lokalni cesti od Škofov proti vasi Brje pri Komnu. Med vožnjo po klancu navzdol je iz neznanega razloga zapeljal v levo, trčil v obcestni kamen in drevo, tam ga je začelo obračati in po približno 25 metrih je pristal na desnem boku obrnjen nazaj v smeri Škofov,« je podrobnosti nesreče opisala tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec. Poškodovanega so reševalci odpeljali v bolnišnico v Šempeter pri Gorici, policisti pa so mu odredili tudi strokovni pregled na alkohola, mamila in zdravila, a zaradi poškodb, ki jih je utrpel v nesreči, preizkusa alkoholiziranosti ni bilo mogoče opraviti.

Prav tako v soboto je okrog 8. ure policiste poklical očividec in prijavil, da od Vrhnike proti Logatcu vozi pijan ali zadet voznik, ki je skoraj trčil v tovorno vozilo. Policisti so ga izsledili na Razdrtem in 45-letnemu vozniku odredili preizkus z alkotestom ter hitri test na droge. Prvi je pokazal, da je imel voznik v litru izdihanega zraka 0,17 miligrama alkohola, hitri test na droge pa je bil pozitiven na kokain in benzodiazepin. Odredili so mu še strokovni pregled, opravili so ga v postojnskem zdravstvenem domu, moškega pa so nato odpeljali v pridržanje.