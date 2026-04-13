Pijan končal v potoku: z avtom podrl ograjo in zgrmel s ceste (FOTO)

V soboto, 11. aprila, nekaj pred 19.30 se je v Brestanici zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste v potok. Policisti PP Krško so po ogledu kraja in zbranih obvestilih ugotovili, da je 48-letni voznik peljal iz smeri Brestanice proti Krškemu, pri tem pa zapeljal preko leve strani vozišča, trčil v varovalno ograjo, jo podrl in z vozilom končal v potoku.

Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, saj je alkotest pokazal 0,87 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. O njegovih kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, sporočajo s PU Novo mesto.