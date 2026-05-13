Pijan kot čep! 54-letni voznik pod vplivom alkohola skoraj izgubil življenje

Včeraj so škofjeloški policisti obravnavali prometno nesrečo, ki bi se lahko končala tragično. 54-letni voznik je v desnem ovinku zapeljal s ceste, njegovo vozilo je zdrsnilo po travnatem pobočju, pri čemer se je močno poškodoval. Srečo v nesreči je imel, da mu je nemudoma pomoč nudilo zdravstveno osebje, poroča PU Kranj.

A to še ni vse. Voznik ni bil le v hudi nesreči, temveč je bil močno vinjen. Meritve so pokazale kar 2,34 mg/l alkohola v izdihanem zraku, kar pomeni okoli 5 promilov. Gre za izjemno visoko koncentracijo, ki že samo po sebi predstavlja izredno nevarnost za voznika in druge udeležence v prometu.

Policisti so ugotovili tudi, da je vozil neregistrirano vozilo in ni imel opravljenega vozniškega izpita. Zoper njega so začeli postopek zaradi več hujših prekrškov.

Preprečevanje nesreč: Ne pozabite na odgovornost za volanom!

Vsakdo, ki sedi za volan, mora biti odgovoren, tako do sebe kot do drugih. Upoštevanje cestno-prometnih predpisov in prilagojena vožnja sta ključna za zmanjšanje števila nesreč, katerih posledice so pogosto zelo hude. Nikoli ne vozite pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih snovi. Prav tako je nujno, da za volan ne sedete brez veljavnega vozniškega izpita za kategorijo vozila, ki ga vozite, in seveda mora biti vaše vozilo registrirano, sporočajo policisti.