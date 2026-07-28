Pijan kot čep povzročil nesrečo in pobegnil, drago ga bo stalo

Trebanjski policisti so bili v ponedeljek okrog 9.30 obveščeni, da naj bi na parkirnem prostoru pred prodajalno v Trebnjem voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo in pobegnil s kraja nesreče. Policisti so se nemudoma odzvali, pobeglega voznika izsledili in ustavili. »Ugotovili so, da gre za 64-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran, tehnično neizpraven in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu,« so grehe 64-letnika našteli na Policijski upravi Novo mesto.

Ker so policisti posumili, da je za volan sedel tudi vplivom alkohola, so mu odredili preizkus, ki je pokazal, da je imel moški v litru izdihanega zraka kar 1,17 miligrama alkohola (2,4 promila). Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih, Zakona o motornih vozilih in Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu za omenjene kršitve določajo globo v višini 4320 evrov.