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CEL KUP PREKRŠKOV

Pijan kot čep povzročil nesrečo in pobegnil, drago ga bo stalo

Zgodilo se je v ponedeljek dopoldan v Trebnjem.
Fotografija je simbolična. FOTO: Mavric Pivk
Fotografija je simbolična. FOTO: Mavric Pivk
B. K. P.
 28. 7. 2026 | 14:03
1:20
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Trebanjski policisti so bili v ponedeljek okrog 9.30 obveščeni, da naj bi na parkirnem prostoru pred prodajalno v Trebnjem voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo in pobegnil s kraja nesreče. Policisti so se nemudoma odzvali, pobeglega voznika izsledili in ustavili. »Ugotovili so, da gre za 64-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran, tehnično neizpraven in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu,« so grehe 64-letnika našteli na Policijski upravi Novo mesto.

Ker so policisti posumili, da je za volan sedel tudi vplivom alkohola, so mu odredili preizkus, ki je pokazal, da je imel moški v litru izdihanega zraka kar 1,17 miligrama alkohola (2,4 promila). Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih, Zakona o motornih vozilih in Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu za omenjene kršitve določajo globo v višini 4320 evrov. 

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