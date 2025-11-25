Pijan kot čep sedel za volan, ko so ga ujeli policisti, je sledilo nekaj šokantnega

V Podgori se je v petek zvečer odvijala drama, ki bi se lahko končala tragično. Novomeški policisti so zaradi nezanesljive vožnje ustavili 63-letnega voznika, ki je v litru izdihanega zraka imel kar 0,79 miligrama alkohola. Med postopkom je možakar skušal pobegniti. A mu ni uspelo – možje v modrem so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. S kršitvami se bo zdaj ukvarjalo tudi sodišče.

Tudi sicer so minuli konec tedna policisti po vsej regiji obravnavali še več nevarnih situacij. V Križu pri Sevnici je 48-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti treščil v drevo, njegov potnik pa je bil lažje poškodovan. V Novi Gori so krški policisti ustavili mladoletnika, ki je brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola vozil kombi – ta je bil takoj zasežen. Na mejnem prehodu Obrežje so možje v modrem ustavili še 29-letnega Hrvata z 0,80 miligrama alkohola v izdihanem zraku. Tudi on je pristal v pridržanju in bil priveden pred sodišče. Le nekaj ur zatem je pri Boštanju zaradi neprilagojene hitrosti s ceste zletela še 23-letna voznica, ki je trčila v ograjo in potrebovala zdravniško pomoč. Policisti so ji izdali plačilni nalog, so še sporočili s PU Novo mesto.