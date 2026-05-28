Pijan na območju Grajene trčil v robnik, nato sledil kaos

Policisti so na območju Grajene obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo. Voznik je trčil ob robnik, ugotovljeno je bilo, da vozi pod vplivom alkohola (0,63 mg/l alkohola), odredili so mu pridržanje zaradi različnih kršitev - med njimi tudi zaradi nedostojnega vedenja, je dobil plačilni nalog.

Sum nevarne vožnje

Tudi v Mariboru so obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, v kateri je voznik osebnega avtomobila trčil v drugega. Vozil je pod vplivom alkohola (1,16 mg/l alkohola). Policisti še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Na območju Zlatoličja pa so mladoletniku zasegli neregistriran avtomobil, policisti o tem še zbirajo obvestila, sledi obdolžilni predlog.