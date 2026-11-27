V četrtek okoli 14.30 se je v Ivenci zgodila huda prometna nesreča. Voznik osebnega avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal čez nasprotno smerno vozišče na dovozno cesto in trčil v ograjo stanovanjske hiše. Od tam je avtomobil odbilo na bližnji travnik. Voznik se je v nesreči huje poškodoval.

Policisti so med obravnavo nesreče ugotovili vrsto kršitev

Voznik je bil močno alkoholiziran, saj je alkotest pokazal kar 1,17 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Vozil je tudi pod vplivom prepovedanih drog, zato so mu policisti odredili strokovni pregled.

A to še ni vse. Voznik je za volan sedel brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na avtomobilu pa je imel nameščene ukradene registrske tablice.

Policisti so mu vozilo zasegli, zoper njega pa bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje.