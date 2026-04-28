Pijan povzročil nesrečo, pobegnil in se spričkal s policisti, ni se dobro končalo

Policisti, ki za varnost skrbijo na območju Policijske uprave (PU) Novo mesto, so v petek med kontrolo prometa v okolici Žužemberka med drugim ustavili in kontrolirali voznika kmetijskega traktorja. Med postopkom so ugotovili, da 22-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan traktor. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus z alkotestom in ta je njihove sume tudi potrdil. Mladec je namreč imel v litru izdihanega zraka 0,44 miligrama alkohola. Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, traktor so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Dan pozneje so imeli s pijanim voznikom opravka brežiški policisti. Ti so bili okrog 18.30 obveščeni o prometni nesreči na parkirnem prostoru v Brežicah, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila znamke Mercedes Benz trčil v parkirano vozilo oškodovanke in pobegnil s kraja nesreče. »37-letnega kršitelja so policisti izsledili in ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 1,04 miligrama alkohola. Med postopkom se je nedostojno vedel in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so policiti zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog,« je intervencijo v Brežicah opisala tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik Rangus.

V noči na nedeljo so bili policisti nato obveščeni še o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Novega mesta proti Obrežju, vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so se takoj odzvali, nevarnega voznika izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 45-letnika, ki je imel v litru izdihanega zraka kar 1,0 miligrama alkohola, zato so mu odvzeli prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanja in o kršitvi seznanili pristojno sodišče.