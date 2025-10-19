Pijan s traktorjem trčil v hišo, ni se dobro končalo

V petek zvečer se je v na območju Litije zgodila prometna nesreča, ki jo je povzročil voznik traktorja. Obravnavali so jo policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana, ki so ugotovili, da je moški za volan delovnega stroja sedel pijan, v litru izdihanega zraka je imel namreč 0,44 miligrama alkohola.

»Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti vožnje voznika, ki je izgubil oblast nad vozilom, trčil v objekt in se prevrnil. V nesreči se je traktorist hudo telesno poškodoval, njegovo življenje pa ni ogroženo,« je podrobnosti nesreče sporočila tiskovna predstavnica PU Ljubljana Špela Škoporc.

V času nesreče je bil v vozilu tudi sopotnik, ki se je lažje telesno poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.