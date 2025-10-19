Pijan sedel za volan in končal na travniku

Kranjski policisti so bili v soboto nekaj minut čez poldan obveščeni o prometni nesreči na cestni med Preddvorom in Jezerskim.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je 38-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste na travnik in se z avtomobilom prevrnil na streho. V avtomobilu je bil tudi 41-letni sopotnik. Oba sta bila lahko telesno poškodovana,« je podrobnosti nesreče sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Kranj Roland Brajič.

Ranjencema je pomoč na kraju nudilo zdravstveno osebje, policisti pa so ugotovili, da je 38-letnik za volan sedel pijan. V litru izdihanega zraka je imel namreč 0,61 miligrama alkohola.

Policisti zoper njega vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.