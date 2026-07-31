Pijan traktorist pri Javorovici zaspal na cesti, takšna kazen mu grozi

Šentjernejski policisti so se v četrtek okoli 13. ure odzvali na obvestilo o nevarnem ravnanju voznika traktorja na območju Javorovice. Voznik naj bi med vožnjo ustavil traktor na vozišču in zaradi opitosti zaspal za volanom. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Kot so danes zapisali v sporočilu za javnost, so se policisti takoj odzvali na obvestilo, voznika izsledili in opravili postopek. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so 64-letnemu kršitelju odredili preizkus alkoholiziranosti, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in preprečili, da bi s svojim ravnanjem še naprej ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. Zaradi ugotovljenih kršitev bodo zoper 64-letnika na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.

Policija znova opozarja, da je vožnja pod vplivom alkohola eden najpogostejših dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Alkohol zmanjšuje sposobnost zaznavanja, presoje in reakcijskega časa, zato vozniki pod njegovim vplivom predstavljajo veliko nevarnost zase in za druge udeležence v prometu.

Tudi zavrnitev preizkusa alkoholiziranosti predstavlja hujšo kršitev cestnoprometnih predpisov. Vozniku so izreče globa v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.