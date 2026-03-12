Pijan treščil v mamo z otrokom! Gre za povratnika, že v Nemčiji obsojen zaradi vožnje pod vplivom

Pred časom smo poročali o prometni nesreči, ki se je zgodila na avtocesti Maribor–Gruškovje pri izvozu Hajdina v smeri proti Ptuju. Povzročil jo je objestni 45-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v zaščitno varnostno ograjo, nato pa ga je z avtom zaneslo, da je trčil še v avto voznice. Posledice bi bile lahko še kako hude – ob tem velja omeniti, da je imela ženska v avtu še otroka –, saj so hitrosti na avtocesti visoke. Vse tri so takrat odpeljali v bolnišnico. Policisti so zoper voznika, ki je vozil krepko pijan, spisali ovadbo, višje sodišče v Mariboru pa kljub ugotovljenim lahkim poškodbam voznice, in sicer udarnine prsnega koša in nateg mišic vratu, ni pokazalo milosti do neodgovornega voznika in ga je poslalo v zapor.

Okrajno sodišče na Ptuju mu je zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu sicer izreklo pogojno obsodbo, v okviru katere mu je določilo kazen 10 mesecev zapora. Če v treh letih ne zagreši novega kaznivega dejanja, so sklenili, mu torej ne bo treba za zapahe. Doletela ga je tudi stranska kazen prepoved vožnje motornega vozila B-kategorije za dve leti od pravnomočnosti sodbe.

A tožilstvo, ki je spisalo pritožbo, je predlagalo, naj kazen odsedi, zavzelo se je tudi za triletni odvzem vozniškega dovoljenja. Čeprav je ocenilo, da je sodišče prve stopnje dejansko stanje ugotovilo pravilno, je menilo, da je nepravilno ovrednotilo ugotovljene oteževalne in olajševalne okoliščine. Med drugim je poudarilo, da gre za povratnika, ki je bil že v Nemčiji obsojen za kaznivo dejanje zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog v letu 2021.

Višji sodniki so se strinjali, da so njihovi kolegi na prvi stopnji neutemeljeno pripisali prevladujočo težo olajševalnim okoliščinam. Okrajno sodišče je denimo izpostavilo, da obdolženi od nesreče ni storil novega kaznivega dejanja ali prekrška, s katerim bi kršil pravila cestnega prometa. A kot so izpostavili višji sodniki, se takšno ravnanje v okviru pogojne kazni tudi pričakuje, in to pod 'grožnjo' z zaporom. Poudarili so, da je dejanje storil v stanju »izrazite alkoholiziranosti«, saj je imel najmanj 2,77 grama alkohola na kilogram krvi. »V takem stanju je sunkovito menjal levi in desni prometni pas in pred seboj vozečim vozilom signaliziral z lučmi, naj se mu umaknejo, torej po domače blendal, nato pa povzročil nesrečo, v kateri je oškodovanka utrpela lahki telesni poškodbi, za sopotnika v njenem vozilu pa je povzročil neposredno nevarnost za življenje in telo,« so poudarili. Vse to kaže na izjemno nevarnost njegovega ravnanja in na visoko stopnjo ogrožanja varnosti cestnega prometa. Raznih osebnih in premoženjskih razmer, tudi zatrjevano šibko zdravje, sodišče ne more šteti kot olajševalne okoliščine in so brez teže ter vpliva na izbiro in odmero kazenske sankcije.

Resne pomisleke imajo višji sodniki tudi do tega, da se je oškodovanki opravičil. Tožilka je namreč pravilno izpostavila, da njegovega opravičila oškodovanki ni mogoče šteti za olajševalno okoliščino, saj je prepričljivo opozorila na siceršnjo popolno nekritičnost do dejanja, ki ga je zanikal in vztrajal, da alkoholnih pijač zaradi zdravstvenega stanja sploh ne uživa. Čeprav so dejstva govorila drugače, je namreč trdil, da v času prometne nesreče ni bil pijan. Zanikal je tudi objestno vožnjo in nesrečo posplošeno pripisal okvari motorja. Odnos do dejanja, osebnostna drža in podcenjevanje lastne vloge – vse to po mnenju višjih sodnikov v celoti izključuje možnost, da bi bilo od obdolženega mogoče pričakovati spoštovanje pravnega reda na temelju sankcije opominjevalne narave.

Glede na vse je višje sodišče v Mariboru konec lanskega leta možakarju prisodilo sedem mesecev, ki jih bo odsedel za zapahi. So pa ocenili, da je izrek stranske kazni prepovedi vožnje motornega vozila za dve leti ustrezen, in v tem delu pritožbo tožilke zavrnili.