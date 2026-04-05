Pijan voznik bežal pred policijo, z avtom prebil ograjo in padel z nadvoza v Kopru

Malo pred 2. uro zjutraj so koprski policisti obravnavali 27-letnega voznika osebnega avtomobila iz Ljubljane, ki so ga ustavili zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,79 mg/l alkohola, zato so mu policisti odredili pridržanje. Ker voznik ni želel podpisati zapisnika, so mu odredili še preizkus z etilometrom. V tem trenutku pa je z vozilom nenadoma pobegnil s kraja postopka.

Med begom je na nadvozu z Ljubljanske ceste zapeljal na glavno cesto Koper–Izola, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, prebil varnostno ograjo in z nadvoza padel na Ulico 15. maja. Po nesreči so policisti ponovno opravili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,64 mg/l alkohola. Voznik je v nesreči utrpel lažje telesne poškodbe in bil odpeljan v Splošno bolnišnico Izola. Policisti so mu vozilo zasegli, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog in izdali plačilni nalog.