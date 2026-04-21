Pijan voznik ignoriral modre luči in sireno, vozil vse do počivališča Lom

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24 urah obravnavali 64 interventnih dogodkov, med katerimi so prevladovale prometne nesreče in vlomi. Na številko 113 so prejeli skupno 179 klicev.

Na področju javnega reda in miru sta bili opravljeni dve intervenciji. Policisti so bili primorani posredovati tudi pri primerih nasilja v družini: dvema osebama so izrekli ukrep prepovedi približevanja, da bi zaščitili žrtve. V zadnjem dnevu so obravnavali 3 vlome v objekte, 1 primer ponarejanja denarja, 1 primer poškodovanja tuje stvari. Zgodilo se je tudi 17 prometnih nesreč. V večini primerov (15) je nastala le materialna škoda, v dveh nesrečah pa so bili udeleženci lažje telesno poškodovani.

Nevarna vožnja pod vplivom alkohola

Ponoči, okoli 1. ure, so prejeli prijavo o nevarni vožnji voznika črnega avtomobila, ki je med Razdrtim in Postojno močno vijugal po cesti. Moški se na znake policistov, ki so ga ustavljali z modro lučjo in sireno, sprva ni odzval in je vožnjo nadaljeval vse do počivališča Lom. Preizkus alkoholiziranosti je pri 53-letnem vozniku iz okolice Grosuplja pokazal rezultat 0,89 mg/l. Voznik se ni strinjal z rezultatom, zato so mu odredili preizkus z etilometrom, ki je bil opravljen na PP Postojna in je pokazal rezultat 0.75 mg/l. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola, neupoštevanja ukazov in nezanesljive vožnje bodo policisti zoper njega podali obdolžilni predlog.