Pijan voznik na Resljevi izgubil oblast nad vozilom

V petek okoli 18. ure je na Resljevi cesti v Ljubljani prišlo do prometne nesreče, v kateri je bil udeležen voznik električnega skiroja. Voznik je padel sam, brez drugih udeležencev. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal kar 0,52 mg/l alkohola v izdihanem zraku, kar pomeni močno alkoholiziranost.

Po prvih ugotovitvah policije je do nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti in vožnje pod vplivom alkohola. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Alkohol in električni skiro: nevarna kombinacija

Vožnja pod vplivom alkohola je nevarna pri vsakem vozilu, pri električnih skirojih pa je tveganje še večje. Voznik je namreč nezaščiten, brez karoserije ali varnostnih pasov, ob padcu pa pogosto utrpi hude poškodbe glave ali udov. Električni skiroji lahko dosežejo višje hitrosti, zato je tudi najmanjša napaka pri ravnotežju ali reakciji lahko usodna.

Alkohol dodatno zmanjšuje pozornost, upočasni odzive in poslabša koordinacijo, kar močno poveča nevarnost padca ali trka.