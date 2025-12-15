  • Delo d.o.o.
PU NOVO MESTO

Pijan voznik tovornega vozila ogrožal promet na avtocesti: Romunu (40) odvzeli prostost

Pridržan zaradi več kršitev.
Fotografija je simbolična. FOTO: Brostock Getty Images/istockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Brostock Getty Images/istockphoto
S. U.
 15. 12. 2025 | 14:06
2:03
Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 12. in 15. decembrom posredovali v 175 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 618 klicev. Obravnavali so 17 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. 

Voznika tovornih vozil pod vplivom alkohola vijugala po avtocesti

V petek popoldne, 12. decembra 2025, so bili policisti obveščeni, da naj bi na avtocesti iz smeri Dobruške vasi proti Krškem voznik tovornega vozila s priklopnikom vijugal po celotnem vozišču in z nevarno vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti PPP Novo mesto so se takoj odzvali, voznika izsledili in ga varno ustavili. Ugotovili so, da gre za 40-letnega državljana Romunije, ki je imel v litru izidhanega zraka 0,86 miligramov alkohola (1,8 g/kg). Ugotovili so še, da je prekoračil dovoljeno hitrost, da je imel na tovornem vozilu nameščeno nepravilno delujočo opremo, tovor pa je bil nepravilno pritrjen. Tujcu so odvzeli prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in ga zaradi številnih kršitev z obdolžilnim predlogom privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Tudi dan kasneje so jih nekaj pred 23. uro vozniki obvestili, da na avtocesti iz smeri Obrežja proti Novem mestu voznik tovornega vozila s priklopnikom vijuga po cesti in ogroža sebe in ostale udeležence v prometu. Nevarnega voznika so izsledili in ga izločili iz prometa. Ugotovili so, da gre za 54-letnega voznika iz Romunije, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,07 miligramov alkohola (2,2 g/kg). Tudi v tem primeru so ugotovili nepravilnosti pri pritrjevanju tovora. 54-letnemu kršitelju so odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi kršitev so ga z obdolžilnim predlogom privedli v postopek pred sodišče.

