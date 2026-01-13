Pijan vpil nerazločne besede, a to ni bilo vse: posredovati so morali policisti

V ponedeljek okoli 12.30 so novomeški policisti posredovali zaradi kršitve javnega reda v gostinskem lokalu v Novem mestu. Ugotovili so, da se je pijan 28-letni moški nedostojno vedel, tako da je vpil nerazločne besede na goste lokala in pri tem prevračal stole.

Uporabili prisilna sredstva

Ob prihodu policistov na kraj ni upošteval njihovih opozoril in ukazov ter nadaljeval z nedostojnim vedenjem. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.