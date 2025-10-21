Pijana kot čep: 28-letnik treščil v otok, 41-letni Hrvat pa končal v pridržanju

Policisti na Dolenjskem so imeli v zadnjih 24 urah polne roke dela z objestnimi vozniki, ki so sedli za volan opiti. Eden je treščil v cestni otok, drugi pa vijugal po cesti, dokler ga niso ustavili policisti.

Nekaj pred 22. uro je v Poljanah pri Mirni Peči 28-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v cestni otok. K sreči se ni poškodoval, a preizkus alkoholiziranosti je pokazal kar 1,06 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka – torej približno 2,2 promila! Policisti so mu takoj odvzeli vozniško dovoljenje in ga z obdolžilnim predlogom poslali na sodišče.

Nekaj ur pozneje so brežiški policisti med kontrolo prometa v Dobovi ustavili 41-letnega voznika kombija Renault Trafic iz Hrvaške, ki je vozil nezanesljivo. Tudi pri njem je alkotest pokazal več kot dovolj – 0,81 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar pomeni okoli 1,7 promila. Policisti so ga odpeljali v pridržanje, čaka pa ga srečanje s sodnikom za prekrške, poroča novomeška policijska uprava.