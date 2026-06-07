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SODIŠČA NI PREPRIČALA

Pijana voznica se je izgovarjala na otroka in trdila, da ni vedela, da pije alkohol

Imela je kup izgovorov, zakaj je bila v takšnem stanju za volanom.
Ustavili so jo, ker je vijugala. FOTO: Tadej Regent
Ustavili so jo, ker je vijugala. FOTO: Tadej Regent
Ju. P.
 7. 6. 2026 | 05:00
3:59
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Nekateri, ki pregloboko pogledajo v kozarec in sedejo za volan, ob srečanju s policisti preprosto pihajo in se prepustijo posledicam, vedoč, da so ga pač polomili. Spet drugi iščejo vse možne načine, da bi se izognili kazni. Med njimi je tudi Primorka, ki ni le pijana vozila, ampak je imela v avtomobilu še otroka, ki ga je s svojim ravnanjem ogrožala. Ko so jo ustavili policisti in ugotovili, v kakšnem stanju je, so jo poslali k sodniku za prekrške Okrajnega sodišča v Kopru, ta pa ji je naložil globo 600 evrov in izrekel 18 kazenskih točk, kar torej pomeni najmanj začasno slovo od vozniškega dovoljenja.

Otrok v nevarnosti

A se je ženska s pomočjo zagovornika pritožila in nanizala celo vrsto razlogov, zaradi katerih bi ji morali po njenem pogledati skozi prste. Vztrajala je, da je vozila le zato, da bi preprečila »neposredno pretečo nevarnost«, ki je pretila njenemu otroku. Ta je bil menda sam v okolju, kjer so se po njenem vedenju dogajali incidenti, in jo je poklical na pomoč. »Nevarnost za otroka je bila v tistem trenutku večja od nevarnosti, ki jo je povzročila s kratko in previdno vožnjo,« je zapisal njen odvetnik, in še, da tudi časovna razlika med otrokovim klicem in srečanjem s policisti (45 minut) kaže, da ni ravnala impulzivno, temveč je sprva skušala najti drugo rešitev. Šele ko so vse druge možnosti odpovedale, se je odločila za vožnjo, je zapisal. Zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti je menda podpisala »v stanju hude duševne stiske oziroma panike«. Zato njen podpis ne pomeni strinjanja z vsebino zapisnika, zlasti z neupoštevanjem 15-minutnega roka po kajenju. A sodniki takšnemu izgovoru niso verjeli. Menili so, da je »težko verjetno, da bi obdolžena pustila 45 minut čakati svojega enajstletnega otroka, ki bi klical na pomoč, in to samega pred telovadnico zvečer okrog 22. ure.« Opozorili so še, da je ponjo, ko ji je bila prepovedana nadaljnja vožnja, prišel prijatelj, ki bi seveda zlahka lahko šel tudi po otroka.

Glede na ugotovljeno količino ni verjetno, da ne bi vedela, da pije alkohol. FOTO: Blaž samec
Glede na ugotovljeno količino ni verjetno, da ne bi vedela, da pije alkohol. FOTO: Blaž samec

Voznica je potožila še, da ji je očitno nekdo brez njene vednosti v pijačo vmešal alkohol, zaradi česar sploh ni vedela, da ni sposobna za vožnjo. To pa je seveda v nasprotju z izjavo, da je skušala poiskati drugo rešitev, preden je sama sedla za volan. Tudi glede na ugotovljeno količino ni verjetno, da ne bi vedela, da pije alkohol, saj je bil rezultat alkotesta 0,77 mg/l, kar je okoli 1,6 promila. Glede na to, da so jo policisti ustavili, ker je z avtomobilom vijugala po cesti, preizkus z alkotestom pa naredili, ker je smrdela po alkoholu, pa še toliko bolj.

Ženska je naposled posegla po še enem argumentu. Opozorila je na odločbo ustavnega sodišča, ki jo je to sprejelo oktobra lani, in ugotovilo, da je določba drugega odstavka 107. člena Zakona o pravilih cestnega prometa v nasprotju z Ustavo. Razlog je nezanesljivost testa in dejstvo, da strinjanje z rezultatom ni zanesljiv dokaz za prekršek, zaradi česar bi morali policisti opraviti preizkus z etilometrom ali odpeljati voznika na strokovni pregled. A je višje sodišče opozorilo, da je ustavno sodišče hkrati odločilo, da se določba do odprave ugotovljenega neskladja – rok za to pa je eno leto – še naprej uporablja. »Ker prilagoditev ugotovljeni neskladnosti nujno terja nekaj časa, bi namreč takojšnja uveljavitev neskladnosti z ustavo pomenila, da bi v vmesnem času lahko prišlo do upada policijskega nadzora nad spoštovanjem prepovedi vožnje pod vplivom alkohola in s tem do povečanega ogrožanja zdravja in življenja udeležencev cestnega prometa,« je opozorilo. Tega bi se voznica, ki je pijana prevažala lastnega otroka, lahko zavedala.

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