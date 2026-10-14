Pijana voznica v Izoli trčila v Švicarja, nato je sledil še test na droge: policisti niso mogli verjeti rezultatom

Pestro dogajanje na primorskih cestah je zaznamovalo delo policistov, ki so imeli opravka z voznico, ki je v Izoli povzročila prometno nesrečo, alkotest pa je pokazal visoko stopnjo alkoholiziranosti. Za nameček je bil hitri test na droge pozitiven še na benzodiazepine. To pa še zdaleč ni bil edini primer nevarnega ravnanja za volanom. Policisti so ustavili tudi voznika, ki je pred predorom Kastelec močno prekoračil dovoljeno hitrost, ter dva voznika brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Malo pred 11. uro so policisti v Izoli obravnavali prometno nesrečo, v kateri je nastala materialna škoda. Povzročila jo je 44-letna domačinka, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčila v avtomobil 61-letnega državljana Švice. Toda pravo presenečenje je sledilo med policijskim postopkom.

Policisti so voznici odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,93 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar je približno 1,94 promila alkohola v krvi. In to še ni bilo vse.

Pozitivna tudi na benzodiazepine, končala je v pridržanju

Policisti so 44-letnici odredili še hitri test na droge, ki je bil pozitiven na benzodiazepine. Gre za skupino zdravil, ki lahko vplivajo na zbranost, odzivnost in sposobnost varne vožnje. Zaradi pozitivnega rezultata hitrega testa so ji odredili strokovni pregled, ki ga je opravila v zdravstveni ustanovi. Policisti so za voznico odredili pridržanje. Končni rezultati strokovnega pregleda v policijskem poročilu niso navedeni.

Pred predorom Kastelec divjal s 155 kilometri na uro

Primorski policisti so imeli popoldne delo tudi s prehitrim voznikom kombija. Na avtocesti pred predorom Kastelec je 53-letnik na odseku, kjer je hitrost omejena na 100 kilometrov na uro, vozil kar 155 kilometrov na uro. Omejitev je torej prekoračil za 55 kilometrov na uro. Policisti so ga pozneje ustavili v Kopru in mu izdali plačilni nalog.

Brez izpita, test pozitiven na kokain

Še en nevaren primer so policisti obravnavali popoldne v Kopru. Ustavili so 40-letnega voznika osebnega avtomobila iz okolice Kopra in ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Odredili so mu hitri test na droge, ki je pokazal pozitiven rezultat na kokain. Voznik pa je strokovni pregled odklonil. Policisti bodo uvedli prekrškovni postopek tudi zoper lastnico avtomobila, saj je vozilo prepustila osebi, ki ga ne bi smela voziti.

Pijan, brez vozniškega dovoljenja in s tujimi registrskimi tablicami

Policijski dan se s tem še ni končal. Malo po 20. uri so policisti med Postojno in Planino ustavili 57-letnega voznika iz Postojne. Med postopkom so ugotovili kar več nepravilnosti. Moški ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, na avtomobilu pa je imel nameščene registrske tablice, ki niso pripadale vozilu. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal še 0,33 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Policisti so mu avtomobil zasegli, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog.