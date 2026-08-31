Pijana voznica z mopedom v parkiran avto, sopotnika so morali vkleniti

V noči na nedeljo so bili policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto obveščeni o prometni nesreči z udeležbo voznika osebnega avtomobila in voznice mopeda na parkirnem prostoru na Topliški cesti v Novem mestu. Policisti Policijske postaje Novo mesto so zbrali obvestila in ugotovili, da je 23-letna voznica mopeda zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad mopedom, trčila v parkiran avto, nato pa peš pobegnila.

Kot je sporočila tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik Rangus, so možje v modrem kršiteljico izsledili in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus z alkotestom. Ta je pokazal, da je imela 23-letnica v litru izdihanega zraka kar 0,80 miligrama alkohola (1,7 promila). Preprečili so ji nadaljnjo vožnjo in zoper njo uvedli prekrškovni postopek. Ukrepali so tudi zoper sopotnika na njenem mopedu, ki se je nedostojno vedel do policistov in ni upošteval opozoril in ukazov. Vklenili so ga, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Omenjena 23-letnica pa ni bila edina pijana udeleženka v prometu, s katero so imeli policisti PU Novo mesto opravka v noči na nedeljo. Nekaj minut pred 20. uro so bili brežiški policisti obveščeni, da je na parkirnem prostoru v Krškem voznica osebnega avtomobila trčila v parkirano vozilo in odpeljala. Na podlagi opisa 47-letnico izsledili in ustavili, zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so ji odredili tudi preizkus z alkotestom. V litru izdihanega zraka je imela 0,68 miligrama alkohola (1,4 promila), opravljanje strokovnega pregleda pa je odklonila. Policisti so ji odvzeli vozniško dovoljenje, jo odpeljali v prostore za pridržanje ter ji zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.