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PU MARIBOR

Pijana voznica zapeljala na napačno stran, ena oseba hudo poškodovana

Zoper povzročiteljico bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju.
FOTO: Jaromir Getty Images
FOTO: Jaromir Getty Images
S. U.
 12. 7. 2026 | 14:05
 12. 7. 2026 | 14:57
2:05
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Policisti Operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor so v zadnjih 24 urah prejeli 388 klicev, med katerimi je bilo 93 interventnih dogodkov. V dveh prometnih nesrečah sta se dve osebi hudo telesno poškodovali,  v treh prometnih nesrečah so se štiri osebe lažje telesno poškodovale, v ostalih prometnih nesrečah je nastala zgolj gmotna škoda, od tega je bilo šest prometnih nesreč z udeležbo živali.  

Pravil ni upošteval, zaprl prednost kolesarju

Včeraj zjutraj ob 9.25 so bili obveščeni, da se je v naselju Koračice zgodila prometna nesreča s telesnimi poškodbami. Policisti so opravili ogled kraj prometne nesreče, kjer je bilo ugotovljeno, da je voznik osebnega avtomobila zaradi neupoštevanja pravil prednosti zaprl pot kolesarju, ki je trčil v vozilo ter padel. Ob tem je utrpel hude telesne poškodbe.  Zoper povzročitelja bodo napisali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju.

Prometna nesreča v Mihalovcih

Prav tako včeraj zjutraj ob 9.31 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Mihalovci. Patrulja je opravila ogled kraja prometne nesreče ter ugotovila, da je prometno nesrečo povzročila voznica osebnega avtomobila, ki je  zaradi nepravilne strani in smeri vožnje trčila v nasproti vozeč osebni avtomobil. Povzročiteljica in potnik v drugem vozilu sta utrpela lahke telesne poškodbe, voznica oškodovanka pa je utrpela hude poškodbe. Policisti so opravili preizkus alkoholiziranosti za obe voznice, pri povzročiteljici je indikator pokaza 1.09 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, pri oškodovanki pa je rezultat bil 0,0 mg/l. Zoper povzročiteljico bodo podali kazensko ovadbo na Okrožna državno tožilstvo na Ptuju, sporočajo s PU Maribor.

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prometna nesrečaPU Mariboralkohol
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