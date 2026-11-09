Pijanci v Dobruški vasi obmetavali policiste z različnimi predmeti

V soboto, 7. novembra, nekaj po 18. uri so bili novomeški policisti obveščeni o motečem predvajanju glasne glasbe v naselju Dobruška vas. Ob prihodu na kraj pa se je mirno posredovanje sprevrglo v incident.

Vidno opite osebe so ob prihodu patrulje proti policistom pričele metati različne predmete. Policisti so razgrajanje kmalu obvladali, vzpostavili javni red in mir ter ugotovili identiteto 20-letnega osumljenca. Mladeniču so odvzeli prostost in ga odpeljali v pridržanje, zdaj pa nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja napada na uradno osebo med opravljanjem nalog varnosti.

Brez prisilnih sredstev in pridržanja ni šlo niti pri 50-letni osumljenki, ki se je na javnem kraju nedostojno vedla. Ženska kljub opozorilom ni upoštevala ukazov policistov in se je postopku aktivno upirala. Zaradi ugotovljenih kršitev ji bodo izdali plačilni nalog.