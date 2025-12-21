Pijanemu 30-letniku ni hotela postreči alkohola, posredovati je morala policija

Tržiški policisti so bili v noči na soboto, okrog 1. 20 je bila ura, obveščeni o sporu med več osebami pred enim izmed gostinskih lokalov na območju Tržiča. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je bilo v sporu, ki se je nato sprevrgel v pretep, udeleženih več oseb, ena od njih pa naj bi bila tudi lažje ranjena. Ranjenca je na prizorišču oskrbelo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveno ustanovo, je pojasnil tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Kranj Roland Brajič. Ob prihodu policistov na prizorišče pretepa so nekateri udeleženci že odšli, prav tako so se strasti medtem že pomirile. Policisti kljub temu o kršitvi javnega reda in miru intenzivno zbirajo obvestila, potrebujejo namreč informacije o vseh okoliščinah dogodka in udeležencih, po vseh zbranih obvestilih pa bodo izvedli ustrezne prekrškovne ali predkazenske postopke, je še sporočil Brajič.

Z razgrajačem so imeli ta konec tedna opravka tudi policisti, ki za red in mir skrbijo na območju PU Maribor. V soboto okrog 18.15 so bili obveščeni, da v enem od gostinskih lokalov na območju Maribora 30-letni moški razmetava inventar, žali goste ter natakarico, ki mu zaradi njegove vidne opitosti ni hotela postreči alkoholne pijače. Omenjeni moški se tudi ob prisotnosti policistov ni želel umiriti in ni upošteval njihovih ukazov, zato so bili primorani zoper njega uporabiti prisilna sredstva ter mu odrediti pridržanje do streznitve. Moškemu so vročili tudi plačilni nalog zaradi več kršitev določil zakona o varstvu javnega reda in miru, so sporočili s PU Maribor.