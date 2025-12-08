Pijani 42-letnik trčil v avto iz nasprotne smeri, več poškodovanih

Radovljiški policisti so včeraj nekaj čez 13. uro obravnavali prometno nesrečo na cestni relaciji Radovljica-Lancovo.» Po podatkih s katerimi razpolagamo je 42-letni voznik avtomobila med vožnjo proti Lancovem prehiteval avtomobil pred seboj v času, ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala voznica avtomobila in je med njima prišlo do trčenja. Voznik in potnik v njegovem avtomobilu sta bila lahko telesno poškodovana in po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljana v SB Jesenice. Lahko telesno poškodovana je bila tudi voznica v udeleženem avtomobilu. Voznik je vozil pod vplivom alkohola (0,58 mg/l). Odrejen mu je bil tudi strokovni pregled na prepovedano drogo,« sporočajo s PU Kranj. V času ogleda prometne nesreče je bila cesta zaprta. Policisti zoper voznika vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.