Pijani razgrajač v Biljah nadlegoval in grozil ženskama! V trgovini sprožili alarm, posredovalo več policijskih patrulj

V Biljah na Goriškem je v četrtek zvečer moški, ki je kazal znake alkoholiziranosti, povzročil nemalo razburjenja. Novogoriški policisti so tako v četrtek v večernih urah obravnavali dve kršitvi javnega reda in miru v naselju Bilje v občini Miren - Kostanjevica. Po doslej zbranih podatkih je moški, ki je kazal znake alkoholiziranosti, v gostinskem lokalu pristopil do zaposlene ter jo začel nadlegovati in ji groziti. A s tem se njegovo razgrajanje ni končalo. Lokal je zapustil in odšel v bližnjo trgovino, kjer se je nedostojno vedel do tamkajšnje zaposlene. Nanjo je kričal in ji grozil, ob tem pa udarjal po prodajnem pultu in izdelkih. Materialna škoda pri tem ni nastala.

Zaposlena sprožila alarm, prihiteli policisti

Zaradi njegovega vedenja je zaposlena v trgovini sprožila varnostni alarm. Na kraj so napotili več policijskih patrulj, ki so moškega izsledile in obravnavale.

Policisti so mu zaradi dveh kršitev 9. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru izdali dva plačilna naloga.