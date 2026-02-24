Pijani Slovenec v Bujah napadel reševalce: našli so ga, ko je ležal na cesti

Umaška policija je v Bujah izvedla preiskavo proti 44-letnemu Slovencu zaradi napada na zdravstvenega delavca, ki mu je poskušal pomagati. Policisti so moškega našli, ko je pijan ležal na cesti, poročanje istrske policijske uprave povzema 24 sata.

Moški je v soboto okoli 11.30 v kraju Kaštel fizično napadel dva zdravstvena delavca v vozilu nujne medicinske pomoči. Policija ga je aretirala in zoper njega izvedla preiskavo. Zoper 44-letnega Slovenca bodo podali kazensko ovadbo pristojnemu državnemu tožilstvu.