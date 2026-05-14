Pijani voznik štirikolesnika (59) treščil v oporni zid, z njim je hudo (FOTO)

Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto med 8. in 11. majem posredovali v 273 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 861 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in 25 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Pridržali so voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola.

Voznik štirikolesnika hudo poškodovan

V soboto, 10. maja 2026, je nekaj po 20. uri v okolici Brežic voznik štirikolesnika zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v oporni zid. Huje poškodovanega 59-letnega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,03 miligramov alkohola (2,1 g/kg). O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.