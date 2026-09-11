Pijani vozniki na Štajerskem: eden bežal pred policisti, ustavili so ga šele s prisilnim sredstvom

Policisti so imeli ponoči in zgodaj zjutraj na območju Maribora in Šentilja polne roke dela. Okrog polnoči so policisti prejeli obvestilo o nezanesljivi vožnji osebnega avtomobila. Ugotovili so, da je državljan Avstrije vozil pod vplivom alkohola. Preizkus je pokazal 1,16 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so mu odredili pridržanje do privedbe pred pristojno sodišče.

Še bolj dramatično zgodaj zjutraj v Mariboru

Voznik osebnega avtomobila se ni odzval na več svetlobnih in zvočnih znakov policistov ter je z vožnjo nadaljeval. Ker ni hotel ustaviti, so policisti uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje vozil. Voznik se je kmalu zatem vendarle ustavil.

Izkazalo se je, da je vozil z 1,22 mg/l alkohola v izdihanem zraku, poleg tega pa sploh ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so mu zaradi več kršitev izdali plačilni nalog, vozilo zasegli, sledi pa še obdolžilni predlog.

Težave so imeli tudi na območju Šentilja. Tam so ustavili voznika brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na njegovem avtomobilu pa so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Tudi njemu so avtomobil zasegli, izdali plačilni nalog in napovedali obdolžilni predlog.