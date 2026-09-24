Pijani, zadrogirani in prehitri primorski vozniki: policisti jim niso pogledali skozi prste

Koprski policisti so v eni noči obravnavali več nevarnih prometnih kršitev. Vozniki so sedli za volan pod vplivom drog in alkohola, eden brez dovoljenja, dva pa sta po cesti divjala s hitrostjo več kot 150 kilometrov na uro. Najprej so ob 19.50 v Kopru ustavili 22-letnega voznika osebnega avtomobila. Hitri test za droge je pokazal prisotnost kanabisa, vendar je voznik strokovni pregled odklonil. Policisti bodo zoper njega podali obdolžilni predlog. Le nekaj pozneje so na Šmarski cesti v Kopru ustavili 33-letnega voznika, ki sploh ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Tudi pri njem je hitri test za droge pokazal pozitiven rezultat, in sicer na kokain. Ker je zavrnil strokovni pregled, so mu policisti vozilo zasegli. Tudi zoper njega bo podan obdolžilni predlog.

Alkohol, droge in divjanje po cesti

Prometna kontrola se je nadaljevala tudi pozno v noč. Ob 23. uri so v Dolnjih Ležečah ustavili 43-letnega voznika, ki je vozil močno pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,62 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, ponovljeni rezultat z etilometrom pa še višjih 0,69 miligrama. Policisti bodo tudi v tem primeru podali obdolžilni predlog.

Ob 23.50 so policisti pri Kopru ustavili 35-letnega voznika, ki je pri omejitvi 90 kilometrov na uro vozil kar 160 kilometrov na uro. Po upoštevanju tolerance je njegova hitrost znašala 152 kilometrov na uro.

A prekršek je kmalu ponovila še 28-letna voznica. Ta je peljala 166 kilometrov na uro, po upoštevanju tolerance pa 157 kilometrov na uro. Policisti so pri njej odredili tudi hitri test za ugotavljanje znakov vožnje pod vplivom prepovedanih drog, ki je bil pozitiven na kanabis. Strokovni pregled je odklonila.

Zaradi vseh ugotovljenih kršitev bodo policisti zoper voznike podali obdolžilne predloge.