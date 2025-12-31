Pirotehnika poškodovala 20-letnika, z njim je hudo

Policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana so bili v noči na sredo obveščeni, da se je na območju ljubljanskih Most s pirotehniko hudo poškodoval 20-letnik. »Pirotehnika je 20-letniku povzročila hude poškodbe po roki, njegovo življenje pa po naj ne bi bilo ogroženo. Policisti vse okoliščine dogodka in izvor pirotehnike še preverjajo in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo,« je ob tem sporočila tiskovna predstavnica PU Ljubljana Špela Škoporc.

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v času od 26. decembra do 1. januarja. Pri tem je potrebni upoštevati, da teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. Prepovedana je tudi predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ter preprodaja.

»Nepremišljena, neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov, namenjena zgolj nekaj sekundam zabave, lahko posameznike zaznamuje za vse življenje. Povzroči hude telesne poškodbe, med njimi opekline, raztrganine rok, poškodbe oči, ima pa lahko tudi usodne posledice. Zelo moteča je za živali in onesnažuje okolje. V policiji uporabo odsvetujemo. Če se temu ne morete upreti, pa jo uporabljajte vsaj varno in uvidevno. Torej tako, da to drugih ne moti in ne ogroža, ter ob upoštevanju vseh zakonskih omejitev in navodil proizvajalca. Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je težava vseh, zato starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje prosimo, naj opozarjajo na nevarnosti in možne posledice,« dodajajo policisti., ki ob tem še svarijo vse tiste, ki se prazničnemu pokanju kljub vsemu ne morejo upreti, na pirotehnike ne kupujejo od preprodajalcev na tržnicah, bolšjih sejmih ali drugje na ulici, prav tako odsvetujejo nakup izdelkov, ki jih posamezniki prodajo po družabnih omrežjih.

V prisotnosti otrok

»Pirotehnične izdelke, ki jih mladoletniki lahko uporabljajo, naj uporabljajo le pod nadzorom staršev ali skrbnikov. Z nepravilno uporabo pirotehničnih izdelkov se lahko hudo telesno poškodujemo in tudi zanetimo požar. Otroci in mladoletniki radi eksperimentirajo, preizkušajo svoje sposobnosti in pogum. S spreminjanjem pirotehničnega izdelka in nepazljivo uporabo se bistveno poveča možnost poškodb,« še opozarjajo možje v modrem.

Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za navedene kršitve posameznika je predpisana globa od 400 do 1200 evrov, pri tem se izdelek tudi zaseže.

Policisti v decembrskem času poostreno nadzirajo posest in uporabo pirotehničnih izdelkov, ki jih kljub opozorilom, še vedno veliko zasežejo. Na območju PU Ljubljana so tako samo v decembru zasegli več pirotehničnih izdelkov, med drugim so minuli konec tedna na območju Kočevja zasegli več kot 70 kosov pirotehnike, ki jih je metal oče v prisotnosti svojih mladoletnih otrok. Zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Policisti Policijske postaje Domžale pa so bili v torek obveščeni o metanju petard v Trzinu. Na kraju so mladoletniku zasegli dva pirotehnična izdelka kategorije F3, tudi zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.