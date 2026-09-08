Pivo poletelo po cesti: v trebanjskem krožišču se je razsul tovor steklenic

V Trebnjem je bilo v ponedeljek zvečer precej nenavadno. Ob 18.23 so bili policisti PP Trebnje obveščeni, da se je v tamkajšnjem krožišču po vozišču razsul tovor.

Zoper voznika in odgovorno osebo sledi ukrep

Policisti so na kraju ugotovili, da je voznik tovornega vozila s prikolico v krožišču zavijal, pri tem pa se je zaradi nepravilno zavarovanega tovora del pošiljke razsul po cesti.

Voznik je prevažal steklenice piva, ki jih je dostavljal naročnikom. Namesto do strank je tako del tovora končal kar na vozišču. Policija je sporočila, da zoper voznika in odgovorno osebo sledi ustrezen ukrep.