Plačal 9000 evrov, za naročilo se je lahko le obrisal pod nosom

Radovljiški policisti so bili v sredo nekaj pred 9. uro obveščeni o goljufiji pravne osebe na škodo fizične osebe. Po prvih zbranih podatkih je oškodovanec v podjetju naročil strojno opremo in za to plačal avans.

Radovljiški policisti preiskujejo goljufijo

Storilec v predvidenem roku ni dostavil naročila in oškodovanca oškodoval za 9000 evrov. Policisti primer kaznivega dejanja goljufije še preiskujejo in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.