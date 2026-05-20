Plačali sanjsko križarjenje, a ostali na suhem: brez dopusta in brez denarja (FOTO)

OČITKI POSLOVNE GOLJUFIJE

Prokurist Aeromarja Nikola Mihaić očitke o goljufiji zanika, tožilstvo pa trdi, da so luksuzne pakete prodajali za krpanje dolgov.

Sanje o križarjenju so se za številne končale še pred vkrcanjem. Namesto razgledov z ladijskih palub in brezskrbnega oddiha so se morali ubadati s policijo, inšpektoratom, nekateri tudi s sodiščem. Več ljudi, ki so za potovanja po Karibih, Braziliji, sredozemskih otokih in drugih eksotičnih destinacijah plačali portoroški turistični agenciji Aeromar, d. o. o., je ostalo na suhem – brez dopusta in nekateri tudi brez denarja. Pet družin je vplačalo sanjsko križarjenje, ki ga je družba tik pred odhodom preprosto odpovedala. Rezervacij ni bilo, odhodov prav tako ne – ostali so le računi, ...