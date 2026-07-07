Planina Sleme: popoldan se je poškodoval otrok, odpeljal ga je helikopter

Uprava za zaščito in reševanje poroča o nesreči v gorah. Tako se je ob 17.52 na Planini Sleme v občini Tolmin poškodoval otrok. Reševalci GRS Tolmin in dežurna ekipa GRS Brnik so nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi otroka, ki je bil s helikopterjem LPE (Letalska policijska enota) odpeljan na nadaljnje zdravljenje v SB Šempeter.

Planina Sleme je razgledna planina, ki se nahaja med Visoč vrhom in grebenom Slemenskih peči. S planine, na kateri stoji nekaj koč, spomenik NOB in korito z vodo, se nam odpre lep razgled na gore, ki obdajajo dolino reke Tolminke, Kolovrat, Matajur in Krn z okolico, navaja hribi.net.