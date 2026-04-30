Po 19 letih izgubila kmetijo in konje: Anton in Aline sta rešila živali, ne pa svoje prihodnosti (FOTO)

VRATA ZAPRLA USPEŠNA KOBILARNA

Na Rtičah pri Podkumu je vrata dokončno zaprla uspešna kobilarna.

»Kakšnih pet let je, odkar je umrla Fani, kajne?« je Anton Dolinšek vprašal nekdanjo ženo. Stala sta na dvorišču in odštevala še zadnje ure, ko sta morala v petek, 17. aprila, vse dokončno izprazniti, preseliti, razdati, prodati. In po dolgih 19 letih zapustiti kmetijo Pr' Špečkot. Toliko časa je namreč trajal pravni boj, ki pa sta ga na koncu izgubila. Pokojna Fani Pavlin je imela dosmrtno pravico bivanja na svoji domači kmetiji na Rtičah pri Podkumu, ki sta jo Dolinškova kupila leta 2007. »Da ostane na kmetiji in da poskrbiva zanjo, je bil tudi en od pogojev pri nakupu ...« Mimo Antona in ...