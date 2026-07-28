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Po avtocesti s kar 258 km/h!

Vozniku so policisti izrekli globo v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk.
Voznik je dovoljeno hitrost močno prekoračil. FOTO: PPP Novo mesto
Voznik je dovoljeno hitrost močno prekoračil. FOTO: PPP Novo mesto
B. K. P.
 28. 7. 2026 | 13:10
1:26
A+A-

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so med izvajanjem nadzora cestnega prometa na avtocesti z merilnikom hitrosti ugotovili hujšo prekoračitev dovoljene hitrosti. »Med Drnovim in Brežicami so ustavili 37-letnega voznika osebnega avtomobila Audi RS7 z registrskimi oznakami Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km/h. Na odseku, kjer je največja dovoljena hitrost 130 km/h, je dovoljeno hitrost prekoračil za 128 km/h,« je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Novo mesto Alenka Drenik Rangus. Zaradi storjenega prekrška so policisti vozniku izrekli globo v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk.

»Voznike opozarjamo, da je neprilagojena oziroma previsoka hitrost eden najpogostejših vzrokov za nastanek najhujših prometnih nesreč. Z večanjem hitrosti se bistveno podaljšuje zavorna pot, zmanjšuje možnost pravočasnega odziva na nepredvidene dogodke in močno povečujejo posledice morebitnega trčenja,« je ob tem dodala Alenka Drenik Rangus in voznike pozvala: »Upoštevanje omejitev hitrosti vseh udeležencev v prometu je eden ključnih dejavnikov za varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.«

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