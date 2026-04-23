Po brutalnem napadu na hišnika Matjaža hočejo v OŠ Drska varnostnika

POLICISTI NADALJUJEJO PREISKAVO

Šolski hišnik, ki so ga pretepli mladoletniki, je še na bolniški.

»Hišnik se počuti bolje, okreva, so pa ostale posledice in spomini na ta neljubi dogodek,« nam je včeraj povedal David Imperl, ravnatelj novomeške osnovne šole Drska. Tam so na veliko soboto brutalno napadli hišnika, ki si še ni povsem opomogel. Hišnik Matjaž je kot dober gospodar prijazno opomnil mlade, ki so razgrajali, štirim prestopnikom pa to ni bilo pogodu in so ga napadli. Hišnik je očitno čutil, da bodo težave, in je ukrepal, še preden je začelo padati po njem. Policijo je poklical na pomoč pravočasno, dežurna patrulja se je takoj odzvala in v soseski hitro poiskala srboriti kvartet. ...